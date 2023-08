Lyon : le nouveau film de Miyazaki projeté en avant-première au festival Lumière

Le garçon et le héron, le dernier film de Hayao Miyazaki. (Studio Ghibli – Wild Bunch)

Le dernier long-métrage du réalisateur japonais Hayao Miyazaki sera projeté en avant-première au festival Lumière à Lyon.

Longtemps orphelin d'un distributeur, le nouveau long-métrage du réalisateur japonais, Hayao Miyazaki a enfin une date de sortie. Distribué par Wild Bunch, Le Garçon et le héron sortira en salle le 1er novembre prochain. Avant cela, il sera projeté en avant-première au festival Lumière à Lyon le 17 octobre. Pour rappel, le film est sorti le 14 juillet dernier au Japon et a réuni plus de 4,9 millions de spectateurs.

Le synopsis du film : "Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie."

Le film, dont le titre japonais est Kimi-tachi wa dō ikiru ka (Comment vivez-vous?) est une libre adaptation d'un roman de Genzaburo Yoshino publié en 1937 et paru en France sous le titre Et vous, comment vivrez-vous?.