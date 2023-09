Journées européennes du Patrimoine à Lyon : la lumière sous tous les angles

Les 15, 16 et 17 septembre, les Journées européennes du patrimoine seront placées sous le thème de la lumière dans la Métropole de Lyon.

L'originalité n'est pas gage de qualité, et c'est tant mieux pour les Grands lyonnais. Cette année, la Métropole de Lyon a en effet décidé de construire les Journées européennes du patrimoine autour d'une litanie bien lyonnaise : la lumière. "Il y a plein de manières de découvrir la lumière, à travers l'architecture, à travers les technologies, à travers l'histoire", assure Cédric Van Styvendael, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la culture.

600 animations dans 56 communes de la métropole

Les 15, 16 et 17 septembre, 600 animations seront proposées dans 56 communes de l'agglomération lyonnaise, réparties sur 384 sites différents. A noter toutefois que seul 10 % des sites participants ont retenu la thématique de la lumière. "La lumière c'est très important parce que c'est un besoin vital, mais on sait aussi que la lumière c'est de l'énergie et la question de l'arbitrage se pose régulièrement et donc plutôt que d'opposer les choses, si on prend le temps de ce week-end pour réfléchir à ce que la lumière représente pour nous, ce serait super", poursuit Cédric Van Styvendael.

Parmi les centaines d'animations et visites proposées, Lyon Capitale a sélectionné quelques coups de cœur.

Une visite de Lyon dirigée par un éclairagiste

Le cluster lumière emmènera les Lyonnais dans une déambulation nocturne animée par un éclairagiste professionnel pour découvrir le travail de mise en lumière des monuments. La visite débute à 20 h sur la place de la Comédie. Pour réserver : contact@cluster-lumiere.com

Une soirée à l'observatoire de Lyon

Située à Saint-Genis-Laval comme son nom ne l'indique pas, l'observatoire de Lyon proposera le vendredi de 19 h 30 à 22 h 30, une soirée astronomie. Après une conférence, les visiteurs pourront observer les astres grâce au matériel de l'observatoire, si le ciel le permet. Une visite du site est également prévue en cas de mauvais temps. Réservation obligatoire sur le site de l'observatoire.

Immersion au palais des 24 colonnes, guidée par des magistrats

Les magistrats mouillent la robe pour faire découvrir leur lieu de travail aux Lyonnais. Le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, des visites guidées au cœur des entrailles du palais de justice historique du Vieux-Lyon seront animées par des magistrats et des greffiers de la cour d'appel. Les visites se font sans réservation.

Balade urbaine "Où sont les femmes ?"

Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30, l'association de prévention contre les violences conjugales et sexistes, Filactions, organise une balade dans Lyon "dans l'idée de réintégrer les femmes, souvent oubliées, dans le matrimoine local lyonnais". Artistes, poétesses, réalisatrices, militantes, résistantes ou encore gastronomes, venez les découvrir. Réservation obligatoire : baladesurbaines@filactions.org

Le programme complet des Journées européennes du patrimoine est disponible sur le site de la Métropole de Lyon.