Wes Anderson invité d'honneur du festival Lumière à Lyon

Le réalisateur américain, Wes Anderson, sera l'invité d'honneur du festival Lumière en octobre à Lyon.

Le festival Lumière, qui se tiendra du 14 au 22 octobre à Lyon a son invité d'honneur. Le réalisateur Wes Anderson, derrière The Grand Budapest Hotel passera quelques jours entre Rhône et Saône, notamment pour présenter son prochain long-métrage, The Wonderful Story of Henry Sugar.

"Wes Anderson a imprimé sa patte inimitable sur le cinéma mondial et fait jaillir un style unique et immédiatement reconnaissable, une esthétique d'une richesse folle et d'une époustouflante beauté, pour créer l'un des univers les plus personnels et complets de la production contemporaine", expliquent les organisateurs du festival.

Wes Anderson donnera également une masterclass évoquant son parcours et sa carrière. Pour rappel, cette année c'est le réalisateur allemand de Paris, Texas, Wim Wenders qui recevra le prix Lumière.