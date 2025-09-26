À Villefranche, un festival qui met en avant les nouveaux talents de la musique actuelle 

Du 8 au 19 octobre, rendez-vous au Théâtre de Villefranche - mais pas seulement ! - pour découvrir 20 jeunes artistes talentueux, qui sont les voix d'aujourd'hui et de demain.

Depuis 21 ans, le festival des Nouvelles Voix se donne comme objectif d’organiser une rencontre entre le public et les artistes - en organisant des concerts dans divers lieux du Beaujolais et en offrant aux artistes émergents un espace pour s’exprimer. Pour l’édition 2025, les concerts auront donc lieu au théâtre de Villefranche, mais vous aurez également la possibilité d’assister à des concerts afterworks dans l’église de Ville-sur-Jarnioux, dans une chambre d’hôte du 19ème siècle à Blacé, à la salle des fêtes de Montmelas ou encore dans la vieille église de Theizé. Cette diversification des lieux permet au festival de véritablement aller à la rencontre des habitants de l’agglomération et de proposer des concerts plus intimistes, dans des lieux ancrés dans le territoire.

L’agglomération de Villefranche a particulièrement à cœur d’agir comme un tremplin pour les artistes locaux, grâce au dispositif l’ampli, concours caladois pour les jeunes artistes. Cette année, ce sont Stèn et le Fou du Roi, les lauréats Or et Argent du concours qui seront en concert le 15 octobre au Centre culturel de Jassans-Riottier : vous pourrez découvrir la pop contemporaine portée par la sensibilité de Stèn et l’univers pop-rock du Fou du Roi.

Stèn ©DR

Le Fou du Roi ©Benoit Puthinier

Enfin, le festival des Nouvelles Voix cherche définitivement à se porter garant de la jeune création avec le dispositif de soutien à la création Les Envolées, qui accompagne cette année Copycat - un groupe de rock formé de deux cousines, de leurs voix, d’une basse et d’une guitare.

Pour la soirée de clôture du festival, le théâtre de Villefranche a fait fort avec des artistes qui ont en commun des textes forts, intimes et pourtant universels, un refus des étiquettes musicales classiques : Copycat, révélées par le dispositif des Inouïs du Printemps de Bourges 2025 ; James Baker, artiste autodidacte au croisement de l’indie pop, de l'électro, du rock alternatif ou du rap ; et Solann, révélation féminine des Victoires de la musique 2025. Pour finir la soirée, vous êtes conviés à un bal final - gratuit - orchestré par Cavale, DJ lyonnaise qui propose des sets mêlant de l’indie pop, du hip hop, de l’électro-pop ou encore de la house pour notre plus grand plaisir !

Solann ©Clémentine Ecobichon

Festival des Nouvelles Voix, du 8 au 19 octobre.