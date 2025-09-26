Rhône : des travaux vont perturber les routes la semaine prochaine

Des travaux vont perturber les routes du département du Rhône la semaine prochaine, du 29 septembre au 5 octobre. On fait le point.

Les usagers devront être vigilants sur les routes du département puisque de nombreux travaux vont être réalisés la semaine prochaine, du 29 septembre au 5 octobre, et tout au long du mois d'octobre.

RD72, RD128, RD25, etc.

Ce sera notamment cas dès lundi et jusqu’au 3 octobre sur la RD72, à hauteur de Marchampt, alors que des travaux de reconstruction de talus seront réalisés. La route sera entièrement interdite à la circulation le temps des opérations.

Les travaux se poursuivent quant à eux jusqu’au 30 octobre sur la RD128 et la RD489 à hauteur de Vaugneray, afin de réparer les traversées effondrées. Coût total des deux opérations, près de 25 000 euros. Ce sera aussi le cas sur la RD70 au niveau de Pollionnay et sur la RD25 à Yzeron et Thurins. Dans le premier cas, des travaux seront réalisés pour également réparer les traversées effondrées, et dans le second, pour effectuer des travaux de purge et de protection des parapets en bordure. Sur la RD75 à Bridas, des travaux de drain sous chaussées seront effectués, toujours jusqu’au 30 octobre.

Du 1er au 10 octobre, des travaux de reprises de mur seront réalisés sur la RD50, à hauteur de Vaugneray. Sur la RD18 à hauteur de Deux Grosnes, le chantier de réfection de toiture se poursuivra jusqu’au 9 octobre, entraînant une circulation par alternance.