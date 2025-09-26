Actualité
La députée de Lyon, Sandrine Runel. (Photo Bastien Ohier / Hans Lucas via AFP)

Sandrine Runel désignée cheffe de file des socialistes pour les élections municipales à Lyon

  • par Nathan Chaize

    • La députée de Lyon, Sandrine Runel a été désignée cheffe de file des socialistes pour les élections municipales de 2026 à Lyon.

    L'ex-adjointe au maire de Grégory Doucet garde le leadership au sein du Parti socialiste. Sandrine Runel a été désignée cheffe de file des socialistes pour les élections municipales de 2026 à Lyon jeudi 25 septembre.

    La députée de la 4e circonscription du Rhône s'est imposée face à au secrétaire de la section du 9e arrondissement, Abdelkader El Bouni.

    Elle a obtenu 53 % des votes des militants, soit 64 voix, contre 56 pour son adversaire. Elle devra monter les listes de son parti et négocier les conditions d'une alliance avec le maire écologiste sortant, Grégory Doucet.

