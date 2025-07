Du 17 au 20 juillet, la 26e édition du festival de pop, rap et électro Woodstower se tiendra au parc de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon.

La 26e édition du festival Woodstower est lancée. A partir de ce jeudi 17 juillet et jusqu'à dimanche, plusieurs grands noms de la scène rap, pop et électro se succéderont sur les trois scènes du parc de Gerland. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'édition 2025 du festival Woodstower :

Programmation

Pour ce premier jour de festivité, les rappeurs SCH et Rilès ouvriront le festival dès 20h sur la scène principale du parc de Gerland. L'artiste lyonnaise Bouffi et le rappeur Usky prendront quant à eux place sur la scène Rhône. Tandis que les DJ locales SLMVX et Eli sont programmées dans la partie Woodsfloor.

Pour ce qui est du plus marquant, Emma Peters, Bon Entendeur ou Vladimir Cauchemar seront successivement présents sur la scène principale du festival vendredi 18 juillet. On retrouvera également Tatyana Jane, une DJ et productrice franco-camerounaise, qui a participé à la cérémonie de clôture des JO 2024.

Le lendemain, samedi 19 juillet, il faut notamment retenir les présences du chanteur et ancien youtubeur Théodor, du duo de musique électronique Polo & Pan ou encore du groupe électronique Acid Arab. Tout au long de la journée, des artistes seront aussi sur les différentes scènes du festival. "Habituellement, nous avons entre 40 et 50 % de scène locale", précise Maxime Noly.

Enfin, dimanche 20 juillet, des représentations gratuites seront proposées sur la scène Woodstown et à hauteur du parc des berges du Rhône, jusqu'à 21 heures.

Animations

En journée, la fête se poursuit au parc de Gerland. Vendredi 18 juillet, les équipes du festival vous attendent à la piscine du LOU pour une pool party avec "Fool option". Les journées du samedi et du dimanche seront quant à elle rythmées de talks et de plusieurs ateliers gratuits, répartis entre le "woodstown" et le skatepark voisin.

Accessibilité

Pour accéder au parc de Gerland, les festivaliers peuvent emprunter le métro B jusqu'à l'arrêt "stade de Gerland" ou "Debourg". Le tramway T1 permet également d'accéder au site en descendant à l'arrêt "Halle Tony Garnier". Les cyclistes sont quant à eux invités à stationner leur vélo dans le parking vélo de 1000 places, ou dans la station vélo'v "woodstower" spécialement installée pour l'occasion.

Le festival est ouvert de 18h à minuit ce jeudi, puis de 16h à 2h du matin vendredi 18 et samedi 19 juillet. Dimanche, le festival est ouvert gratuitement au public de 15h à 21h.

Billetterie

Et pour ceux qui hésitent encore à se rendre au festival, la billetterie est toujours ouverte. Les places sont en vente sous forme de pass un, deux ou trois jours, respectivement à 48 euros, 91 euros et 115 euros. Pour participer à la pool party, il faudra débourser 8,50 euros.

