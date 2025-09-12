SNCF : la circulation des TGV perturbée entre Paris et Lyon

La circulation des TGV est fortement perturbée ce vendredi entre Paris et Lyon.

Le trafic est très perturbé ce vendredi entre Lyon et Paris comme sur l'ensemble de la ligne Sud-Est a indiqué la SNCF. La compagnie ferroviaire indique qu'un vol de câbles est survenu sur la ligne en Saône-et-Loire à hauteur du Creusot.

Ce vol a entraîné une panne de signalisation. À 11 h 30, la SNCF annonçait des retard pouvant atteindre plus de 2 h sur la ligne, notamment entre Lyon et Paris. Certains trains sont par ailleurs détournés et circulent sur la ligne des TER.

Les perturbations devraient durer toute la journée. Un retour à la normale est espéré samedi matin.