Actualité
Gare SNCF Lyon TGV
Gare de la Part-Dieu © Tim Douet

SNCF : la circulation des TGV perturbée entre Paris et Lyon

  • par Nathan Chaize

    • La circulation des TGV est fortement perturbée ce vendredi entre Paris et Lyon.

    Le trafic est très perturbé ce vendredi entre Lyon et Paris comme sur l'ensemble de la ligne Sud-Est a indiqué la SNCF. La compagnie ferroviaire indique qu'un vol de câbles est survenu sur la ligne en Saône-et-Loire à hauteur du Creusot.

    Ce vol a entraîné une panne de signalisation. À 11 h 30, la SNCF annonçait des retard pouvant atteindre plus de 2 h sur la ligne, notamment entre Lyon et Paris. Certains trains sont par ailleurs détournés et circulent sur la ligne des TER.

    Les perturbations devraient durer toute la journée. Un retour à la normale est espéré samedi matin.

    à lire également
    À Lyon, Woodstower placé en redressement judiciaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Biennale : Christian Rizzo, la danse de la joie 13:22
    Gare SNCF Lyon TGV
    SNCF : la circulation des TGV perturbée entre Paris et Lyon 12:47
    À Lyon, Woodstower placé en redressement judiciaire 12:14
    Rentrée culturelle : le Théâtre des Clochards Célestes plein d'espoir malgré les coupes budgétaires 11:58
    Fermeture de la N79 : dix jours de travaux et déviations en Saône-et-Loire 11:11
    d'heure en heure
    Une nouvelle tentative de blocage à l'Université Lyon 2 ce vendredi, 22 interpellations 10:41
    La Ferrari Amalfi sera présentée pour la première fois lors du salon de l'Automobile de Lyon 10:28
    Isère : dix sites de Grenoble Alpes Métropole ouvrent au public pour les Journées du patrimoine 09:44
    Deux collèges inaugurés à Limas dans le cadre du plan "Collèges neufs 2025" 08:59
    police Lyon
    Lyon : des coups de feu à la Guillotière, un suspect interpellé 08:42
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Un TER percute une personne, le trafic ferroviaire interrompu entre Lyon et Grenoble 08:13
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce vendredi 07:53
    voiture police faits-divers
    Homme tué par balles à Lyon : un jeune homme de 19 ans s'est rendu 07:31
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut