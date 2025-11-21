Les deux potentiels repreneurs du festival Woodstower se sont finalement retirés mi-novembre. Placé en redressement judiciaire, le festival devrait disparaître.

Il va falloir un miracle à Woodstower pour assurer sa survie. Selon nos confrères de Rue89Lyon, les deux repreneurs potentiels s'étant positionnés pour reprendre le festival de musiques actuelles placé en redressement judiciaire, se sont retirés.

En grande difficulté financière avec un trou dans la trésorerie de plus de 800 000 €, l'association a fait appel à des repreneurs pour préserver le festival et les sept emplois salariés.

Lire aussi : "Le repreneur rêvé est collectif et local" : comment Woodstower espère survivre à cette fin d'année

Une dernière audience début décembre

Le premier repreneur à s'être positionné était Rosebud, propriétaire de Tribune de Lyon, Lyon Décideurs, mais aussi depuis le début de l'année du théâtre Comédie Odéon. Il s'est finalement retiré face aux risques financiers que présentait une telle opération.

La seconde offre de reprise avait été remise au tribunal par le Ninkasi, Nomad Kitchens, organisateur du Lyon Street Food Festival et IzyPay, service de billetterie. Mais ce groupement s'est également retiré à la mi-novembre, malgré des discussions avancées.

Une dernière audience se tiendra le 9 décembre, au cours de laquelle le tribunal pourrait acter la dissolution de l'association si aucune nouvelle offre n'est déposée.