Projection-débat à Lyon : “Restoring Dignity”, un combat contre le noma, maladie tropicale méconnue

Un documentaire réalisé par Claire Jeantet et Fabrice Catérini retrace le parcours de survivants du noma au Nigeria, une maladie tropicale négligée. Il sera pour la première fois diffusé en France.

Le noma, une infection gangreneuse qui se développe dans la bouche, est une conséquence directe de l’extrême pauvreté, de la malnutrition et du manque d’hygiène. Sans traitement, cette maladie dévastatrice peut détruire les tissus du visage en seulement deux semaines, avec un taux de mortalité atteignant 90 %. On estime que 140 000 enfants en souffrent chaque année. Pourtant, elle reste largement ignorée du grand public.

Amina © ©️ Claire Jeantet - Fabrice Catérini / Inediz

Restoring Dignity, tourné à Sokoto, au Nigéria, donne la parole à cinq survivants – Sakina, Amina, Adamu, Mulikat et Aliyu. Le documentaire de Claire Jeantet et Fabrice Catérini témoigne du combat quotidien pour reconstruire leur vie des victimes, après des années de souffrance, de stigmatisation et d’isolement, et révèle à la fois l’horreur des séquelles physiques et psychologiques du noma, mais aussi une résilience inspirante.

Claire Jeantet © Inediz

Une projection unique en présence des réalisateurs et d’une figure du combat contre le Noma

Ce documentaire, déjà projeté plus de 100 fois dans 30 pays et primé à plusieurs reprises, sera présenté en version bilingue (sous-titres français et anglais) avec la présence des réalisateurs ainsi que du compositeur Louis-Antoine Fort.

Fabrice Caterini et Louis-Antoine Fort © Inediz

Moment fort de la soirée, le débat qui suivra la projection animée en français verra la présence de Mulikat Okanlawon, survivante du noma, militante infatigable et présidente d’Elysium, la première association de survivants. Classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du secteur de la santé par Time magazine en 2024, elle incarne l’espoir et la lutte contre cette maladie oubliée.

Mulikat Okanlawon, survivante du noma © ©️ Claire Jeantet - Fabrice Catérini / Inediz

Restoring Dignity, le 27 novembre 2025 de 18h30 à 20h30 à l'Académie de l’OMS, en partenariat avec le Festival du film “Santé pour tous“ (HAFF) et Médecins Sans Frontières. 57 avenue Tony-Garnier, Lyon 7e.

