La "marque française à l'âme brésilienne" Tatiane de Freitas investit la Presqu'île avec une boutique éphémère estivale. Une invitation à découvrir son univers solaire dans un "esprit d'été éternel".



À l’occasion de ses 10 ans, la marque lyonnaise Tatiane de Freitas s’installe en plein cœur de la Presqu'île. Jusqu'à la fin de l'été, une boutique éphémère a pris place au 15 rue Émile Zola, dans le carré d’or lyonnais. Ce pop-up store s’inscrit dans la tendance actuelle de ces formats boutiques courts et créatifs, qui offrent une expérience de marque renouvelée.

C’est dans un décor à l’image de la marque et du Brésil : solaire et coloré, que Tatiane de Freitas déploie sa nouvelle collection Samba, un hommage vibrant à Rio et à ses danses. "Maillots de bain et tenues de plage de créateur, pensés pour toutes les femmes" : avec des pièces pensées pour toutes les morphologies et conçues avec un savoir-faire exigeant.

La boutique éphémère "pop-up" est ouverte jusqu’au 19 juillet, au 15 rue Émile Zola. L’occasion de découvrir, ou redécouvrir l’univers affirmé et lumineux de Tatiane de Freitas. Découvrez le site internet.