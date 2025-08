Lyon : bientôt deux nouveaux magasins de l’enseigne Normal rue de la République ?

Sébastien Chirouze, directeur France des magasins discount Normal, souhaite ouvrir deux nouvelles boutiques rue de la République (2e arr.) à Lyon.

Fondée au Danemark en 2019, l’enseigne Normal cartonne en France. Spécialisée dans la vente de produits cosmétiques et hygiéniques à petits prix, la marque a également réussi à s’implanter dans la capitale des Gaules avec déjà trois magasins : aux centres commerciaux de Confluence (2e arr.) et de Westfield la Part-Dieu (3e arr.) et rue de la République (2e arr.).

Et l’enseigne ne cache pas son ambition concernant Lyon. Sébastien Chirouze, directeur France des magasins Normal, souhaite en effet ouvrir deux nouvelles boutiques. "Nous avons déjà un magasin au milieu de la rue de la République, et nous aimerions en ouvrir un autre à chaque extrémité", assure-t-il dans un entretien au journal Le Monde.

Dans le Rhône, trois magasins Normal ont vu le jour à Vaulx-en-Velin, Villefranche-sur-Saône et Givors.

