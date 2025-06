Capitaine de l'équipe de France de rugby et du Stade Toulousain, Antoine Dupont a participé à une rencontre organisée ce vendredi 20 juin dans le 9e arrondissement de Lyon.

"J'espère que les Lyonnais soutiendront le Stade Toulousain ce soir", a sourit le rugbyman français Antoine Dupont, vendredi 20 juin, à quelques heures seulement de la demi-finale du Top 14 opposant son club à Bayonne (21h05) au Groupama Stadium de Décines. Toujours blessé, le demi de mêlée du XV de France a tout de même répondu présent à la rencontre organisée par le groupe Fiducial, partenaire historique depuis 2008 et actionnaire du Stade Toulousain, au sein de l'IDRAC Business School, école de commerce dans le 9e arrondissement lyonnais.

Le numéro 9 a ainsi répondu à des questions des collaborateurs de Fiducial, sans filtre, en tout décontraction. "Je pense que quelque chose s’est passé avec le rugby en France (…) Ça tranche un peu avec les réseaux sociaux et notre génération actuelle, on revient à la simplicité", a-t-il souligné à propos de la montée en puissance du ballon ovale dans l'Hexagone ces derniers mois.

Un rôle nouveau avec sa blessure

La médaille d'or obtenue aux Jeux olympiques de Paris n'y est pas pour rien. François Trillo, journaliste sportif qui commentera les demi-finales pour Sud Radio, n'a d'ailleurs pu que résumer le palmarès très garni du trapu Antoine Dupont (1,74 m, 86 kg, 28 ans), victime d’une rupture des ligaments croisés début mars avec l’équipe de France.

"Je suis encore dans les soins et le renforcement pour que mon genou me permette d’avoir les mêmes aptitudes qu’avant la blessure", a rassuré l'international, qui reprendra la course dans une quinzaine de jours. Et qui sera logiquement absent pour cette phase finale du Top 14, dont les demi-finales sont intégralement organisées au Groupama Stadium, ces vendredi et samedi.

"C’est moins stressant de le vivre d'en dehors, mais on se sent impuissant"

C'est d'ailleurs toute la Capitale des Gaules qui s'est mise aux couleurs du Top 14, puisque un village rugby avec des animations gratuites est installée place Bellecour durant les deux journées. "On sent un parfum, une saveur particulière. C’est la qu’on voit la beauté de ce sport : un club qui finit sixième peut arriver champion", apprécie-t-il. Et d'ajouter : "C’est moins stressant de le vivre d'en dehors, mais on se sent impuissant. On ne sais pas comment est la dynamique du groupe, la mentalité. On se sent un peu hors de contrôle".

Les gagnants du jeu concours aux côtés d'Antoine Dupont (@NB).

Après avoir tenu ce temps d'échange, tiré au sort les gagnants du jeu concours et pris quelques minutes pour une séance de dédicaces et de photos, l'international tricolore rejoindra sa troupe toulousaine au stade dans l'après-midi, "même s'il ne sait pas l'utilité qu'(il) peut avoir". Il assistera ensuite à la rencontre comme un fervent supporter dans les tribunes lyonnaises.

