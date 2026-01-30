Actualité

    • Chandeleur, bonnes affaires, soirée... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer pour ce week-end du 30 janvier au 1 février.

    Fêter la chandeleur au Lyon crêpes festival

    On déguste des crêpes pour la Chandeleur depuis le Ve siècle. © Pixabay - RitaE

    La galette des rois c'est terminé... Mais pas de panique pour les gourmands, ce week-end sera l'occasion de célébrer la chandeleur. Comme chaque année, la halle à manger du Heat se transformera en un temple gourmand pour le "Lyon crêpes festival". Que vous soyez crêpe, ou galette, il y en aura pour tous les goûts. Les vrais amateurs de crêpe bretonne pourront même succomber à la traditionnelle galette à la saucisse proposée sur les stands. Musique et danses bretonnes seront également de la partie samedi 31 janvier et dimanche 1er février.

    Faire la fête sans alcool au Dry 31

    Ce premier week-end de février signera la fin du "Dry January." Pour terminer le challenge comme il se doit, une dernière fête sans alcool sera organisée dans trois bars de Lyon, à savoir : Le deuxième verre (1er), Karsk Spirits (2e) et Livestation DIY (7e). Pas d'alcool donc, mais des mocktails, des jus de fruits et des sodas seront proposés tout au long de la soirée du 31 janvier (reste à voir qui se tournera vers un bar traditionnel passé minuit.)

    Chiner au vide expo de Perrache

    airt de famille musée des tissus Lyon
    Le festival airt de famille conçu par Omart au Musée des Tissus. @ Cheyenne Gabrelle

    L'expo Airt de Famille se termine mais les œuvres, elles, resteront. Samedi 31 janvier et dimanche 1er février, Airt de Famille invite le public à chiner les objets de l'exposition vendus à partir de deux euros. L'occasion d'amener l'art "hors des murs" des Toits de Perrache, pour décorer son appartement. Les quantités étant limitées, il faudra se dépêcher pour repartir avec "la pépite". "Premier arrivé, premier servi", prévient l'association.

    Manger de la raclette à volonté

    Photo : Tim Douet

    Et si en plus des crêpes, ce week-end était l'occasion de déguster une bonne raclette ? Samedi 31 janvier, le Bertone (4e) organise une grande soirée raclette à volonté. Au menu : de la raclette au lait cru, de la charcuterie, des pommes de terre, des cornichons et un peu de salade pour se donner bonne conscience. Le tout pour 29 euros par personne. Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire.

    Participer au festival sport, littérature et cinéma

    (Photo Dr)

    Sportifs, écrivains et cinéastes sont réunis à l'Institut Lumière cette semaine pour s'interroger sur les liens entre le sport et la culture, à l'écrit comme à l'écran. La semaine se terminera avec plusieurs événements ouverts au public. Parmi les temps forts du week-end : une rencontre avec l'alpiniste et auteur Cédric Sapin-Defour, ou encore la diffusion en avant-première des films Christy, de David Michôd et de II Maestro, d'Andrea Di Stefano, en présence du réalisateur. Un tournoi de baby-foot et une librairie spéciale "sport" seront également de la partie tout au long de l'événement.

    Acheter du Miel dans les rues de Lyon

    Extraction de miel

    Dernier bon plan à noter dans vos agendas : La fête du miel et des abeilles. Tout au long du week-end, un marché d'apiculteurs de la région et un espace pédagogique dédié au miel, seront installés sur la place des Terreaux. En parallèle, des conférences, des contes et des ateliers pour petits et grands seront organisés au sein de l'Hôtel de Ville. L'occasion, entre autres, de créer ses propres cosmétiques en cire d'abeille, ou de repartir avec un bon pot de miel de la région.

