Des cookies gratuits seront distribués à Lyon ce mercredi

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 16 septembre, l'enseigne "la Fabrique Cookies" offrira des cookies gratuits dans ses trois boutiques lyonnaises.

    Avis aux amateurs de sucreries. Mercredi 16 septembre, "la fabrique Cookies" proposera des cookies gratuits dans toute la France. Coup de chance, l'enseigne dispose de trois boutiques dans la ville de Lyon.

    Situées au centre commercial de la Part-Dieu, à celui de Confluences et dans le Vieux-Lyon, les trois boutiques offriront un biscuit par personne sans obligation d'achat. Parmi les quinze recettes, six best-sellers seront offerts. Au total, 40 000 cookies devraient être offerts à travers l'hexagone.

    JO 2030 : un collectif citoyen saisit la justice pour demander un débat public sur la tenue de la compétition

