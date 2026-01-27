Actualité
Rayon alcool d’un supermarché © DR

Elle continuait de vendre de l'alcool en pleine nuit : cette épicerie de Lyon fermée par la préfecture

  • par La Rédaction

    • L'épicerie Smia Market, située au 29 rue Romarin, dans le 1er arrondissement de Lyon, a été fermée par la préfecture du Rhône pour avoir vendu de l'alcool après 21h. Ce n'est pas la première fois que l'établissement est épinglé pour ces faits.

    Cette épicerie des pentes de la Croix-Rousse aime jouer avec le feu. Et ne semble pas retenir les leçons du passé. Déjà fermée administrativement à trois reprises, de février 2024 à avril 2025, et malgré un courrier recommandé envoyé par la préfecture en novembre dernier auquel le gérant de l'établissement n'a jamais répondu, l'épicerie Smia Market a de nouveau été contraint de baisser le rideau.

    En cause plusieurs constatations faites par la police nationale et municipale, de vente d'alcool après 21h, le 14 octobre à 4h30, le 14 novembre à 23h45 ou encore le 16 novembre à 1h40.

    La vente d'alcool après 21h étant interdit par arrêté municipale et "considérant qu'il convient de prendre une mesure de fermeture administrative pour éviter tout nouveau trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique", le commerce s'est vu notifier sa fermeture administrative pour une durée d'un mois à compter du 20 janvier.

    Légumes
    Lyon : à la Cité Jardin, des produits frais et locaux vendus à des prix solidaires

