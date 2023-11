Les cours reprennent au collège Aragon de Vénissieux

Après l'annulation des cours lundi, suite à l'intrusion d'un individu au sein de l'établissement vendredi, les enseignants du collège Louis Aragon reprennent les cours ce mardi.

Les personnels du collège Aragon ne donnaient plus de cours depuis vendredi dernier, appliquant leur droit de retrait à la suite d'une intrusion dans l'établissement. Mobilisés ce lundi 27 novembre pour demander une plus de sécurité, ils ont été reçus par le rectorat de Lyon.

La crainte d'un "danger grave et imminent"

"Nous ne nous sentions toujours pas en sécurité sans intervention de la police après l’intrusion et sans réponse sur les défaillances du protocole anti-intrusion", expliquent les personnels de l'établissement dans un communiqué. En effet, ces derniers indiquent avoir contacté le rectorat et la police lors de l'incident et ne pas avoir obtenu de réponse adaptée. De plus, ils auraient constaté de nouvelles anomalies sur le portail du collège, qui auraient permis l'intrusion d'un homme ce vendredi.

"Le contexte anxiogène au niveau national" n'a pas aidé à rassurer les équipes pédagogiques et administratives du collège, ainsi que les élèves et leurs parents. D'autant que l'établissement est confronté depuis quelques semaines à des actes de violence, qui seraient perpétrés envers certains enseignants et collégiens aux abords du collège.

Lors de leur rendez-vous au rectorat, appuyés par une élue de Vénissieux, des représentants syndicaux et des parents d'élèves, les personnels ont ainsi pu partager leur ressenti avec les membres de la direction académiques. Lui faisant par la même occasion remonter leurs demandes.

Des pistes de travail lancées

Au cours de cet entretien, le rectorat s'est engagé à effectuer "rapidement" un "diagnostic sécurité" du collège. De plus, une rencontre avec la Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) devrait être organisée sous peu. Les personnels mobilisés en ont profité pour demander le recrutement d’un gestionnaire et de nouveaux surveillants, la mise en place d'un protocole de sécurité pour les temps de pause, ainsi que des moyens financiers supplémentaires.

"Quelques réponses ont pu être obtenues, mais sans éléments concrets", indiquent toutefois les personnels mobilisés. Cette réunion a tout de même permis d'enclencher la reprise des cours ce mardi.

