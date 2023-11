32 délinquants étrangers du Rhône expulsés du territoire national 

Depuis le 25 octobre, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, annonce presque quotidiennement des expulsions d’étrangers « délinquants » retenus dans des CRA (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Conformément à la demande du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, 132 étrangers délinquants ont été expulsés du territoire national la semaine dernière, dont 32 dans le Rhône et la métropole lyonnaise.

Depuis plusieurs semaines Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, annonce à grand renfort de communication vouloir appliquer la plus grande fermeté envers les délinquants étranger. La semaine dernière, 132 ont été expulsés du territoire national. Parmi eux, 32 se trouvaient dans le Rhône et la métropole de Lyon.

Profils divers

Ces individus, âgés de 19 à 49 ans, étaient pour la majorité déjà connus des services de police. Le plus souvent pour vol ou trafic de stupéfiants, selon les services de l'État. Parmi les condamnations prononcées avant l’expulsion, on trouve également des faits de violence, de harcèlement ou encore d’enlèvement et séquestration. Tous ont été renvoyés dans leur pays d’origine.

