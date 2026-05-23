Consommation

Shopping : 7 idées de cadeaux pour la fête des mères

  • par Céline Rapinat

    • Notre sélection dans les boutiques lyonnaises

    Œuvre textile

    Ames Sœurs n’est pas une galerie comme les autres. Marie-Hélène et Cécile y exposent des artistes lyonnais et s’en inspirent pour imaginer des créations textiles. Tel ce bandana en twill de soie, imprimé à l’image du travail de l’artiste peintre Clément Montolio : gai, lumineux et fleuri. Ne tardez pas, il est fabriqué en toute petite série.

    Bandana La nature des étoiles – 75 euros.

    Ames Sœurs éditions – 29, rue Saint-Georges, Lyon 5e

    Routine beauté

    Marque de soin culte de la K-Beauty, Anua propose des produits apaisants et régénérants, reconnus pour leurs formules minimalistes et efficaces. 

    Premier geste essentiel à adopter dans sa routine beauté, ces compresses innovantes offrent une sensation de douceur immédiate, hydratent la peau, lissent le grain et réveillent le teint à chaque utilisation. Petit plus : leur format ultra pratique.

    Glow Pad – 21,90 euros.

    En exclusivité dans les Monoprix.

    Sillage élégant

    Créatrice de mode depuis plus de quarante ans, Nathalie Chaize lance son premier parfum : Spagyrie. 

    À l’instar de ses créations textiles féminines, il est une ode à la beauté intemporelle et raffinée et offre un subtil mélange entre des notes fraîches, florales et boisées. Fruit d’un savoir-faire artisanal, il est à découvrir dans un flacon sobre et élégant.

    Eau de toilette Spagyrie, 30 ml – 69 euros.

    Nathalie Chaize – 11, quai Général-Sarrail, Lyon 6e

    Bijou de designer

    Fait à la main à partir de bijoux anciens, ce collier a été imaginé par Kitesy Martin, designer diplômé des arts décoratifs. 

    On aime son porter près du cou et son style original et spectaculaire, rehaussé par ses perles en métal entremêlées avec une chaîne en laiton trempée dans un bain d’or.

    Collier serpent – 270 euros.

    Soēm – 1, rue d’Algérie, Lyon 1er

    Casual et durable

    Proposer tous les essentiels d’une garde-robe accessible et fabriquée en France, tel est l’adage de la marque Cocorico. 

    Assemblé en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sweat allie durabilité, confort et affiche une qualité irréprochable. On l’aime aussi pour son look mi-chic, mi-décontracté, avec une petite pointe d’humour.

    Sweat French Touch – 49,90 euros.

    www.cocorico.store

    Élégance florale

    Maison familiale depuis plus de trente-cinq ans, Amarylice propose des compositions florales raffinées adaptées à la saison et à vos souhaits. 

    Confectionnés par une équipe de fleuristes passionnés et qualifiés, les bouquets de fleurs naturelles, du plus simple au plus spectaculaire, s’adaptent à tous les budgets.

    Prix des bouquets : selon demande.

    Amarylice – 20, quai du Docteur-Gailleton, Lyon 2e

     © Mathilda Motte

    Gourmandises japonaises

    Vous connaissez sûrement les mochis, ces pâtisseries artisanales japonaises aussi mignonnes que savoureuses. 

    La Maison du Mochi en concocte de particulièrement délicats aux parfums tous plus savoureux les uns que les autres : amande-fleur d'oranger, matcha, yuzu-citron, sésame noir, rose, vanille-pécan… 

    Si vous avez du mal à choisir, n’hésitez pas à composer vous-même votre coffret, en y incluant le gourmand groseille-sureau, parfum du mois de mai.

    Coffret sur-mesure de 4 à 12 mochis au choix – À partir de 14,50 euros.

    La Maison du Mochi – 3, place d’Albon, Lyon 1er

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