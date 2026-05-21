Deux frères niortais lancent ce jeudi le Baguette Index. Il recense près de 1 600 boulangeries à travers la France. Constat, à Lyon, la baguette est en moyenne plus chère qu'à l'échelle nationale.

Les Irlandais peuvent compter sur le Guiindex pour connaitre le prix d'une pinte de bière, désormais les Français pourront se référer au Baguette index. Ce nouvel outil, lancé ce jeudi 21 mai, répertorie 1 638 prix de baguettes traditions dans toute la France. Aux commandes, Charles-Eric et Louis-Marie Lorin, deux frères âgés de 26 et 28 ans, originaires du Nord, passionnés de pain... et d'IA. Le premier a étudié l'aspect commercial de cette outil, quand le second a été formé dans la recherche.

Une complémentarité qui les a poussé à travailler ensemble. Cette aventure est partie d'un constat, il n'y a pas d'équivalent au Guiindex en France, hormis une étude d'Hello Fresh, basée sur dix boulangeries dans chacune des dix plus grandes villes de l'hexagone. "La baguette c'est un objet de patrimoine culturel, inscrit à l'UNESCO. C'est aussi un formidable indicateur économique pour nous permettre de recenser le pouvoir d'achat et les inégalités territoriales", justifie Charles-Eric. Il poursuit : "Nous voulions montrer que n'importe qui pouvait construire des outils avec l'IA sans être ingénieur."

Pour contacter les boulangeries, pas de porte-à-porte, ni d'appel téléphonique classique. C'est par l'intermédiaire de Brigitte, leur assistant numérique créé à partir de la plateforme HappyRobot (qui sponsorise le projet), que les boulangeries ont été appelées à travers l'hexagone. "Elle parle comme un humain. Nous avons testé 12 voix différentes pour qu'elle soit la plus réaliste possible. Avant, les boulangers raccrochaient, maintenant ils n'y voient que du feu", se réjouit son fondateur.

Charles Eric Lorin Louis-Marie Lorin

La baguette lyonnaise plus chère qu'en France

Si l'on se penche sur les premiers résultats obtenus, 104 boulangeries ont été interrogées à Lyon. Dans la capitale des Gaules, le prix moyen de la baguette tradition s'établit à 1,265 euros, soit plus que la moyenne nationale (1,25 euros). Des chiffres qui placent la ville à la 15e places des communes les plus chères. Sans surprise, il faut regarder du côté de l'Ile-de-France pour apercevoir la commune où la baguette est la plus chère. Avec un prix moyen de 1,367 euros, Neuilly-sur-Seine devance Chamalières (Auvergne-Rhône-Alpes avec 1,35 euros) puis Saint-Cloud (Ile-de-France avec 1,329 euros). Des résultats à prendre avec des pincettes puisque moins de dix boulangeries ont été interrogées dans chacune de ces villes.

Entre Rhône et Saône, la baguette tradition la plus chère coûte 1,78 euros. On la retrouve à la boulangerie Panneterra, dans le 2e arrondissement. Un chiffre qui s'explique par son poids, 300 grammes. Pourtant, selon les créateurs du Baguette Index, "la corrélation entre prix et grammage est quasi nulle. Les boulangeries qui font des baguettes de moins de 220 g facturent en moyenne 1,25 € ; celles qui en font de plus de 280 g, 1,28 €. Trois centimes d'écart pour soixante grammes de farine en plus." Pour trouver la moins chère, rendez-vous à "Pain Chaud", dans le 8e arrondissement, où la tradition coûte 0,95 centimes pour un poids de 250 grammes.

@BaguetteIndex

A l'avenir, les deux frères espèrent continuer à renforcer cet index avec des boulangeries issues de "tous les territoires". "Brigitte est en train de travailler en Vendée, dans les Outre-mer. Nous n'avons aucun résultat à Niort, où nous avons grandi", ironise Charles-Eric. Plus encore, ils espèrent exporter leur concept à l'internationale : "Nous sommes en train de préparer un outil similaire pour le Schnitzel (escalope à la Viennoise) en Autriche."

Lire aussi : Il sillonne les boulangeries en musique, "DJ Baguette" est de passage dans le Rhône ce mercredi

