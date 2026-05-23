Un accident sur l’A46 provoque d’importants bouchons au nord de Lyon. (Photo d’illustration by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Le week-end de Pentecôte débute de la pire des manières pour les automobilistes empruntant l’agglomération lyonnaise.

La circulation a été fortement perturbée ce samedi 23 mai sur l’autoroute A46, au nord de Lyon, après un accident à hauteur de Rillieux-la-Pape, dans le sens sud-nord. Selon les premiers éléments communiqués, un seul véhicule aurait été impliqué.

Une voie de circulation a été neutralisée dans le but de laisser les secours et les équipes de sécurité faire le nécessaire pour maîtriser la situation. L’incident a rapidement entraîné la formation d’un bouchon d’au moins 3 kilomètres dans le secteur.

Le conducteur du véhicule, blessé légèrement, a été pris en charge par les secours avant d’être évacué vers l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon.

Le poste de coordination Coraly, chargé de la gestion du trafic dans l’agglomération lyonnaise, a recommandé aux automobilistes d’éviter la zone. Les usagers sont donc invités à prendre l’A43 en direction de Grenoble, et à rejoindre l’A42 pour contourner l’accident.

Les circonstances exactes de l’accident ne sont, pour l’heure, pas encore connues.

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