Free party : la préfecture du Rhône interdit tout rassemblement musical non déclaré jusqu’à mardi

Pour ce week-end de Pentecôte, la préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant tout rassemblement musical non déclaré dans le département jusqu’au mardi 26 mai.

La préfecture du Rhône veut éviter tout débordement pour ce long week-end de Pentecôte. Vendredi 22 mai, les autorités ont pris un arrêté visant à interdire les rassemblements non déclarés liés à la musique dans le département. Cette mesure, entrée en vigueur vendredi à 18h, prendra fin mardi midi. Celle-ci a été prise alors qu’une free party aurait été en préparation dans un lieu tenu secret selon nos confrères du Progrès.

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La préfecture craint de nouveaux débordements

Dans son arrêté, la préfecture justifie cette interdiction par l’absence de déclaration préalable des organisateurs et par le manque de garanties en matière de sécurité, d’hygiène et de tranquillité publique.

Les autorités rappellent notamment les incidents survenus lors d’une précédente free party organisée à Saint-Genis-Laval en avril dernier. Environ 300 personnes s’y étaient réunies et sept individus avaient été interpellés après des violences contre les forces de l’ordre.

La préfecture estime ainsi qu’il existe "un risque élevé de troubles à l’ordre public" en cas de nouveau rassemblement ce week-end. Et pour cause, le projet de loi Ripost, porté par le ministère de l’Intérieur, provoque la colère des teufeurs. Le texte prévoit notamment la création d’un nouveau délit d’organisation de free party, passible de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende.

Le vote du projet de loi est attendu le 26 mai au Sénat.