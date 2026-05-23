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Emmanuel Macron, président de la République. (Photo by Laurent Cipriani / POOL / AFP)

Emmanuel Macron veut nommer un Lyonnais à la tête du CNRS

  • par Corentin Lucas

    • Le plus grand organisme de recherche français pourrait bientôt être dirigé par le Lyonnais Thierry Dauxois.

    L’annonce a été faite jeudi 21 mai dans un communiqué de l’Élysée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a proposé le nom de Thierry Dauxois pour prendre la présidence du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 

    "Le président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer M. Thierry Dauxois en qualité de président du Centre national de la recherche scientifique. La présidente de l’Assemblée nationale et le président du Sénat sont saisis de ce projet de nomination, afin que la commission intéressée de chacune des assemblées se prononce", peut-on lire dans le communiqué.

    Thierry Dauxois, un parcours directement lié à Lyon

    Originaire du monde scientifique lyonnais, Thierry Dauxois est un ancien élève de École normale supérieure (ENS) de Lyon. Docteur en physique, il a rejoint le CNRS en 1994 et s’est spécialisé dans les domaines de la physique non linéaire et de la physique statistique. Il a notamment dirigé le laboratoire de physique de l’ENS entre 2012 et 2020, avant de devenir vice-président chargé de la recherche de l’établissement. Depuis juillet 2021, il occupe le poste de directeur de l’Institut de physique du CNRS.

    S’il est confirmé, Thierry Dauxois succédera à Antoine Petit, en poste depuis 2018. La nomination doit désormais être examinée par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

    Lire aussi : French Tech Saint-Étienne Lyon : le label "Capitale" reconduit jusqu'en 2028

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