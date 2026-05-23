Près de Lyon : un entrepôt en feu mobilise une quarantaine de pompiers

Un important dispositif de secours a été déployé vendredi soir à Rillieux-la-Pape suite à un incendie survenu dans un entrepôt.

Les faits se sont produits ce vendredi 22 mai. Les sapeurs-pompiers du Rhône ont été appelés vers 21 h 45 au 656 avenue de l’Industrie, à Rillieux-la-Pape, pour un incendie en cours dans un bâtiment industriel. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre situé à proximité immédiate de la gare de Sathonay-Camp.

Le feu a pu être maîtrisé au cours de la nuit, évitant une propagation plus importante aux bâtiments voisins. Deux sociétés installées dans l’entrepôt ont toutefois été touchées par l’incendie.

Fort heureusement, le bilan humain est positif, puisqu’aucune victime n’est à déplorer. Les locaux étaient vides au moment des faits. D’après Le Progrès, plusieurs riverains ont néanmoins quitté leur logement pendant l’intervention des secours.

Les circonstances exactes du départ d’incendie restent pour l’heure inconnues.

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