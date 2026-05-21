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Douze bars lyonnais parmi les 100 meilleurs de France

  • par Loane Carpano

    • Douze bars lyonnais figurent dans le "French Bar Awards", le top 100 des meilleurs bars de France.

    Le French Bar Awards a dévoilé son classement des meilleurs bars de France 2026. Cette année, la ville de Lyon se porte bien et se hisse à la seconde place du classement national, juste derrière Paris. Au total, douze bar lyonnais se démarquent et figurent dans le top 100 du jury.

    Le premier bar lyonnais récompensé n'est d'autre que le bar à cocktails Abstract House of Monochromes, situé dans le 1er arrondissement. Il se hisse à la 13e place du top 100, deux places devant L'Antiquaire, également dans le 1er arrondissement. S'en suivent Le Fantôme de l’Opéra (1er) à la 30e place ; le Pineapple Room (6e) est 44e ; Contrast (2e) est 73e ; le Sauvage (7e) est 78e ; L’Officine (2e) est 81e ; Le Pélican (1er) est 84e ; La Cigale (5e) est 89e ; Le Soda Bar (1er) est 92e. Les bars You (6e) et La Baignoire (7e), respectivement 94e et 99e, concluent ce top 100.

    549 professionnels, venus de 59 départements ont permis de départager les bars français. Ce top 100 sera prochainement complété par Le French Bar 100 un classement consacré aux 100 personnalités les plus inspirantes du domaine.

    Lire aussi : Les meilleures terrasses pour prendre un verre cet été à Lyon

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