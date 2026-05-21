Rhône : cette boulangerie fermée d'urgence pour manque d'hygiène

La boulangerie des sapins, à Thizy-les-Bourg, fermée d’urgence par la préfecture du Rhône.

La boulangerie des Sapins, située à Thizy-les-Bourgs dans le Rhône a été fermée par la préfecture après un contrôle d'hygiène mené le 4 mai dernier.

C'est un contrôle d'hygiène qui a abouti à une nouvelle fermeture administrative pour un commerce. La boulangerie des Sapins, située au 22 place du commerce à Thizy-les-Bourgs, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène mené le 4 mai 2026.

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Des déjections de souris ont notamment été retrouvées dans les locaux insalubres et les "mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières et des denrées travaillées" ont notamment été notées. "Considérant que la poursuite de l'activité constitue une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d'intoxication qui en résultent", la préfecture du Rhône a prononcé la fermeture de la boulangerie.

Pour pouvoir de nouveau accueillir des clients, cette dernière devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 49. La réouverture pourra se faire seulement après vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations.