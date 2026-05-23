Alors que plusieurs villes, dont Lyon, se positionnent pour accueillir les compétitions de hockey sur glace des JO d’hiver 2030, Laurent Wauquiez a fermement rejeté l’idée d’un tournoi organisé à Paris.

Ce jeudi 21 mai, Laurent Wauquiez se rendait à Annecy pour une réunion publique. Durant celle-ci, le conseiller spécial du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a pris position suite aux rumeurs autour d’un possible accueil des épreuves de hockey sur glace des Jeux Olympiques d’hiver 2030 à Paris.

"Si Paris veut le hockey, il faudra nous passer sur le corps", a lancé Laurent Wauquiez devant le public annécien, estimant que les Jeux d’hiver doivent rester "ancrés dans les territoires de montagne". Une manière de soutenir la candidature lyonnaise.

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Lyon candidate pour accueillir le hockey masculin

La question du lieu d’accueil des tournois de hockey s’est posée après l’élection d’Éric Ciotti à la tête de Nice. La municipalité a remis en cause les accords conclus autour de l’utilisation de l’Allianz Riviera pour les Jeux, notamment la création d’un toit.

À Lyon, la LDLC Arena s’est officiellement positionnée pour accueillir le tournoi masculin de hockey sur glace en cas de désistement niçois. La candidature lyonnaise a d’ailleurs été transmise au comité d’organisation début mai.

Mais la capitale entend également jouer sa carte. Selon L’Équipe, Paris Entertainment Company, gestionnaire de plusieurs grandes salles parisiennes comme l’Accor Arena et l’Adidas Arena, a déposé une candidature pour accueillir le tournoi féminin.

"Les Alpes françaises, ce n’est pas Paris", a insisté Laurent Wauquiez, rappelant que la candidature française repose avant tout sur l’identité alpine des Jeux de 2030.

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