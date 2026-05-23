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L’OL Lyonnes affronte le FC Barcelone en finale de C1 féminine. (Photo by Pauline Figuet/Getty Images)

C1 féminine : l’OL Lyonnes en quête d’un neuvième sacre européen contre le FC Barcelone

  • par Corentin Lucas

    • Ce samedi 23 mai, l’OL Lyonnes affronte le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine pour tenter de décrocher un nouveau record dans la compétition.

    Douze. Pour la douzième fois de son histoire, l’OL Lyonnes sera de la partie dans une finale de Ligue des champions. La dernière était en 2024, perdue contre le FC Barcelone (0-2). Ce samedi, c’est face à cette même équipe catalane que les Fenottes ont rendez-vous avec leur histoire. Sur la pelouse de l’Uleevaal Stadion d’Oslo, Lyon pourrait augmenter son record dans la compétition en décrochant un neuvième sacre.

    Pour cela, les tombeuses d’Arsenal en demi-finales vont devoir se défaire des Barcelonaises, qui se sont imposées comme la meilleure équipe féminine de la première moitié de la décennie. Cette saison, elles ont fait un sans-faute en C1 et ont terminé en tête du championnat espagnol. Le défi est donc plus qu'élevé pour le club de Michele Kang.

    Lire aussi : Pour fêter sa première année, OL Lyonnes veut marquer le coup

    Un écran géant installé place des Terreaux 

    Le club et la Ville de Lyon ont pensé aux supporters ne pouvant pas se rendre en Norvège pour soutenir les Fenottes. En effet, la finale sera diffusée sur écran géant sur la place des Terreaux. Un élément de plus pour galvaniser les joueuses de Jonatan Giraldez. Le coup d’envoi est prévu à 18h sur la chaine L’Équipe.

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