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Colline de Fourvière. @GL

Une chaleur étouffante ce samedi à Lyon, jusqu’à 30 degrés attendus

  • par Corentin Lucas

    • Ce samedi 23 mai va être marqué par une chaleur anormale à Lyon, atteignant les 30 degrés à certains endroits.

    Le week-end de la Pentecôte débute de la meilleure des manières dans la capitale des Gaules. Outre le soleil, qui s’est complètement installé cette semaine et continuera de rayonner ce samedi, la chaleur risque de frapper plus fort que vendredi. En effet, un vent venu tout droit du Sahara traverse en ce moment le territoire, provoquant une vague de chaleur impressionnante pour un mois de juin.

    Ce matin, le thermomètre indique 15 degrés à Lyon. Le mercure devrait nettement s’élever dans l’après-midi pour atteindre les 30 degrés au meilleur de la journée, soit 8 degrés au-dessus des normales de saison. Des nuits douces, des journées chaudes… L’été semble déjà pointer le bout de son nez.

    Lire aussi : 32°C attendus ce week-end à Lyon : comment expliquer cette vague de chaleur "assez incroyable" ?

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