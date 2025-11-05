Consommation

Shopping bijoux dans les boutiques lyonnaises

  • par Céline Rapinat

    • Chics, insolites, artisanales… notre sélection de bijoux dans les boutiques lyonnaises

    Bijou dentelle

    Moulée avec précision à partir d’une dentelle authentique des années 30, cette délicate manchette célèbre le style géométrique et sophistiqué de cette époque. Mêlant glamour et vintage, elle se porte aussi bien en mode chic qu’au quotidien. Un bijou unique au design graphique créé par Camille, dans sa boutique atelier du quartier d’Ainay.

    Manchette dentelle Halsey – 325 euros.

    Camille D. – 38, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

    Ode à la nature

    Comme chaque pièce de la collection Botanica Insolite, ces boucles d’oreilles s’inspirent des formes végétales qui peuplent la nature. Forme asymétrique, design travaillé, elles mêlent subtilement l’argent et le lapis-lazuli et s’amusent d’un jeu de contraste entre brillance et effet légèrement texturé. Chaque bijou est entièrement façonné à la main dans l’atelier de la créatrice Cécile Crepellière.

    Boucles d’oreilles Malachite collection Botanica Insolite – 250 euros.

    Cécile Crepellière – 12, rue Mourguet, Lyon 5e

    Minimaliste et raffiné

    Chez La Brune & La Blonde, le diamant s’affiche nu, sans serti, révélant ainsi sa splendeur et son éclat. Avec ce bracelet dont le cordon se décline en dix couleurs et l’or en jaune, rose ou blanc, vous porterez votre solitaire à même la peau, dans un style à la fois tendance et raffiné. Petit plus : il est fabriqué dans un atelier joaillier au cœur de la vallée du Rhône.

    Bracelet cordon diamant 0,15 carat La Brune & La Blonde – 930 euros.

    Lulli sur la toile – 5, rue des Quatre-Chapeaux, Lyon 2e
    Beaumont & Finet – 100, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e
    Le Printemps – 42, rue de la République, Lyon 2e

    Adoptez une Tronche

    Bijoux signature de la créatrice lyonnaise Louise Vurpas, les célèbres Tronches se portent au doigt, au poignet, en collier, en boucles d’oreilles… Loin des codes de la joaillerie classique, elles s’inspirent de visages enfantins pour un rendu poétique et joyeux. Amusez-vous à choisir la forme de la bouche – marquise, poire ou ovale – et la couleur de ses yeux parmi des pierres précieuses de toutes les couleurs. Le résultat ? Un bijou unique, raffiné et 100 % made in Lyon.

    Médaille Tronches en or et pierres précieuses – À partir de 495 euros.

    Louise Vurpas – 5, rue Chavanne, Lyon 1er

    Haut de gamme et écoresponsable

    La maison Tiara Milo, c’est un duo de joaillières qui créent et fabriquent artisanalement des bijoux d’exception inspirés de la nature, dans leur atelier lyonnais. En or rose recyclé, ce collier serti de diamants reproduit subtilement le froissé des pétales du coquelicot, fleur délicate par excellence. Poétique et raffiné, il se porte facilement au quotidien.

    Collier trois coquelicots – 1 330 euros.

    Tiara Milo – 32, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

    Osez la couleur !

    Conçues à Lyon, ces boucles d’oreilles en or 18 carats sont serties de saphirs de couleurs, dans un effet arc-en-ciel joyeux et éclatant. Vendues à l’unité, elles peuvent se porter dépareillées, pour un style affirmé et audacieux. On aime leur ligne délicate, leur éclat multicolore, le raffinement de cette joaillerie artisanale.

    Boucle d’oreille créole Rainbow – 580 euros l’unité.

    Helena Joy – 50, cours Vitton, Lyon 6e
    Printemps – 42, rue de la République, Lyon 2e

    Diamant aérien

    Dans son atelier lyonnais, l’artisan joaillier Rémy Challier travaille essentiellement sur mesure et façonne des bijoux à la fois intemporels et contemporains. Son credo : mettre en valeur des pierres et des perles de haute qualité par le métal. Cette bague en or jaune avec un diamant en suspension en est une belle illustration. Grâce à son serti minimaliste, le diamant est complètement exposé et dévoile généreusement toutes ses facettes.

    Bague or jaune 750 millièmes et diamant en suspension – À partir de 1 600 euros.

    Rémy Challier – 69, passage de l’Argue, Lyon 2e

    Bijoux d’artiste

    Pureté des lignes, formes sculpturales… Les bijoux créés par Laurence Oppermann ont des airs d’œuvres d’art. En argent forgé et martelé à la main, les bagues Prunelle de mes yeux se façonnent avec toutes sortes de pierres fines ou précieuses, et même avec une pierre dessertie à laquelle vous souhaitez offrir une seconde vie. L’occasion d’avoir un bijou unique, à la fois spectaculaire et contemporain.

    Bague Prunelle de mes yeux – À partir de 1 050 euros.

    Laurence Oppermann – Sur rendez-vous. Lyon
    +33 (0)6 61 41 02 05 – laurenceoppermann@yahoo.fr

    Un précieux anniversaire !

    Fondée il y a 40 ans par Véronique Devinaz, la bijouterie Gemme s’affirme comme le temple du bijou d’occasion à Lyon. La seconde main pour l’or et les pierres précieuses représente une économie raisonnée peu consommatrice en matière première... Un engagement écoresponsable dont on mesure toute la nécessité aujourd’hui ! Et si vous avez besoin de vendre votre or et vos bijoux, ou de trouver un modèle ancien parmi plus de 2 000 références, une équipe de professionnels est à votre écoute pour expertiser et restaurer chaque pièce.

    Bijouterie Gemme – 15, cours Lafayette, Lyon 6e
    Bijouterie Gemme 2 – 28, rue de Brest, Lyon 2e
    et aussi deux boutiques à Villefranche-sur-Saône et Grenoble

