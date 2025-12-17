À La Part-Dieu, la Fabrique de Noël met l’économie locale à l’honneur

Jusqu’au 31 décembre, le centre commercial Westfield La Part-Dieu accueille la Fabrique de Noël, un pop-up store solidaire dédié aux initiatives locales et à une consommation plus responsable.

Depuis lundi 15 décembre, Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi et Westfield La Part-Dieu déploient le deuxième temps fort de la Fabrique de Noël. Ce pop-up store solidaire met en lumière des entrepreneurs du territoire lyonnais accompagnés par des structures de l’économie sociale et solidaire.

Bijoux personnalisés, savons artisanaux, bougies naturelles, objets décoratifs recyclés ou encore créations textiles faites main composent l’offre proposée aux visiteurs. Autant de produits locaux et engagés, pensés pour des achats de fin d’année plus responsables.

À travers cette initiative, le centre commercial entend soutenir l’entrepreneuriat local, encourager l’économie circulaire et valoriser des projets à impact social et environnemental, tout en offrant aux Lyonnais une alternative éthique pour leurs cadeaux de Noël.