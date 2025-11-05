Actualité
Christophe Carron, président de la CCI Nord Isère et Christian Rostaing, président de la CMA Isère lors du renouvellement du partenariat. @CCI Nord Isère

Isère :  La CMA et la CCI prolongent leur partenariat au service des entrepreneurs locaux 

  • par evamorvany

    • La CMA et la CCI d'Isère ont renouvelé leur convention de partenariat pour un accompagnement renforcé des entreprises du territoire.

    On prend les mêmes et on recommence. La chambre des métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes (CMA) Isère et la chambre des commerces et d'industrie (CCI) Nord Isère ont renouvelé, lundi 27 octobre, leur partenariat visant à mieux accompagner les entreprises du territoire. 

    Création d'entreprise, orientation vers l'apprentissage, connaissance des métiers, appui au développement... les deux chambres consulaires œuvrent conjointement pour soutenir les acteurs économiques locaux. Avec ce renouvellement, elles réaffirment leur volonté de travailler de manière concertée et complémentaire pour apporter un soutien plus cohérent et coordonné aux entreprises du territoire Nord Isère. 

    Un engagement en trois volets : création d'entreprise, accompagnement et apprentissage

    Concrètement, la CMA Isère et la CCI Nord Isère poursuivront l'animation des réunions de sensibilisation et d'information à la création d'entreprise, et continueront d'organiser des événements tels que la Semaine nationale de la création transmission. Elles maintiendront également la formation des porteurs de projet. 

    Les deux chambres s'impliqueront aussi dans l'orientation des jeunes vers l'apprentissage à travers notamment les "Mercredis de l'apprentissage" : des rencontres destinées à informer, accompagner et guider les jeunes au mieux pour améliorer le recrutement des apprentis. La CCI Nord Isère et la CMA Isère travailleront à optimiser la lisibilité de leurs offres, aussi bien auprès des entreprises et des jeunes qu'auprès des structures d'accompagnement.

    Enfin, elles continueront d'accompagner les petites entreprises du commerce et de l'artisanat disposant d'un point de vente pour leurs demandes de financement. Les deux chambres assureront l'instruction des demandes de prêts Artisan Auvergne-Rhône-Alpes (AARA) et Commerçant Auvergne-Rhône-Alpes (CARA). 

