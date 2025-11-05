Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Caluire-et-Cuire : neuf personnes relogées après un incendie d'immeuble

  • par Loane Carpano

    • Neuf personnes ont du être relogées suite à un incendie survenu à Caluire-et-Cuire dans la nuit du 4 au 5 novembre.

    Dans la nuit du 4 au 5 novembre, un immeuble a pris feu à Caluire-et-Cuire. Selon le Progrès, l'incendie se serait déclenché aux alentours d'une heure du matin sur les quais Clémenceau. Si les pompiers ont rapidement maitrisé les flammes, deux personnes ont dû être évacuées vers l'hôpital.

    Neuf habitants ont dû être relogés, dont cinq au sein de la mairie de Caluire. Les rescapés ont finalement pu regagner leur domicile aux alentours de 5 heures du matin.

    Le départ de feu aurait été localisé dans un bâtiment voisin en travaux. L'origine de l'incendie reste pour l'heure inconnue.

