Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne à moyenne ce mercredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera bonne à moyenne à Lyon ce mercredi 3 décembre 2025 grâce notamment à des conditions météo dispersives.

    Ce mercredi 3 décembre, on respire toujours relativement bien à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. La qualité de l'air restera bonne à moyenne même si elle sera dégradée sur certains secteurs de la ville de Lyon et autour des grands axes de circulation comme le boulevard périphérique, la M6 ou la M7.

    Grâce à des conditions météo dispersives, l'accumulation des polluants sera limitée par ailleurs, notamment en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre.

