Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance neige-verglas par Météo France ce mercredi 3 décembre.

C'est le retour de la neige dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après quelques jours d'accalmies, cinq départements sont concernés ce mercredi 3 décembre par une vigilance jaune neige-verglas. Il s'agit de la Drôme, de l'Ardèche, de la Loire, de la Haute-Loire et de l'Isère.

Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée jusqu'à 18h environ. Localement les gelées pourraient être importante en matinée et la neige pourrait tomber abondamment.

A noter également que le département du Rhône est toujours en vigilance jaune pour crues et que l'Isère et la Haute-Savoie sont eux en vigilance avalanches ce mercredi.