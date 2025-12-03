Actualité
Camion de salage à Lyon. Photo : Guillaume Lamy

Neige-verglas : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance neige-verglas par Météo France ce mercredi 3 décembre.

    C'est le retour de la neige dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après quelques jours d'accalmies, cinq départements sont concernés ce mercredi 3 décembre par une vigilance jaune neige-verglas. Il s'agit de la Drôme, de l'Ardèche, de la Loire, de la Haute-Loire et de l'Isère.

    Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée jusqu'à 18h environ. Localement les gelées pourraient être importante en matinée et la neige pourrait tomber abondamment.

    A noter également que le département du Rhône est toujours en vigilance jaune pour crues et que l'Isère et la Haute-Savoie sont eux en vigilance avalanches ce mercredi.

    à lire également
    Lyon Antifa Fest : nouveau revers judiciaire pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon Antifa Fest : nouveau revers judiciaire pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 07:53
    Neige-verglas : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:29
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi pluvieux à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus 07:14
    Véronique Sarselli
    Véronique Sarselli : “Avec Jean-Michel Aulas, nous voulons relancer la métropole de Lyon" 07:00
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Des armes et de la drogue saisies dans un appartement de Villeurbanne 02/12/25
    d'heure en heure
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    Des pompiers en grève pour la Fête des Lumières : "Nous avons un accord" se défend le SDMIS 02/12/25
    Contrôle vélo brigade cycliste police municipale
    "La priorité aux piétons" : une opération de contrôle des cyclistes menée rue de la République à Lyon 02/12/25
    Fête des Lumières Saint-Genis-Laval
    La Fête des Lumières de Saint-Genis-Laval se tiendra samedi 6 décembre 02/12/25
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon crée un nouveau service pour mieux protéger les enfants et soutenir les familles 02/12/25
    La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoin pour retrouver un homme disparu à Limonest 02/12/25
    Malgré les anciennes polémiques, les santons de retour à la Région 02/12/25
    Notre secret pour profiter de la Fête des Lumières en avant-première 02/12/25
    Ecole élémentaire Ernest-Renan
    Villeurbanne : une école élémentaire cambriolée à deux reprises 02/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut