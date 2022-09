OL – PSG : un match sous le signe d’une sécurité renforcée

Ce dimanche l’OL reçoit à guichet fermé le PSG pour la 8e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium. Plusieurs aspects sécuritaires exceptionnels entourent cette rencontre sportive. Retour sur le dispositif.

Le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, prend un arrêté visant les supporters parisiens. Toute personne arborant un maillot, une écharpe ou autre signe distinctif du PSG sera interdit de circulation ou même de stationnement dans le centre-ville de Lyon. L’arrêté va encore plus loin en interdisant l’accès même au stade et ses abords et ce avant, pendant et après le match. Le club lyonnais quant à lui annonce des palpations renforcées à l’entrée du stade.

Une décision en écho à la ligue

Cet arrêté préfectoral vient emboiter le pas de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) qui annonçait mercredi dernier une sanction à l’encontre du club parisien. Cette dernière a interdit le déplacement de supporters ou groupes de fans parisiens.