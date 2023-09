Lyon : gagnez vos invitations pour le Marché de la mode vintage !

Le Marché de la mode vintage revient à Lyon les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023. Lyon Capitale vous offre des places.

Rendez-vous à la Sucrière LYON CONFLUENCE pour 2 jour d'évènements sous le thème « Bohème ».

Côté animations, les visiteurs retrouveront leurs temps forts préférés : défilé étudiants, chasse aux looks visiteurs et remise des MMV Awards, show danse et bal swing.

À l’heure de l’été indien, ils pourront profiter d’une terrasse de food trucks le long du quai de Saône de la Sucrière.

Lyon Capitale, partenaire de l’évènement, vous propose de remporter des invitations.

Attention les places sont limitées. Les plus rapides d'entre vous pourront gagner une invitation (une invitation par personne) . Demandez-les par courriel à invitations@lyoncapitale.fr, au plus tard le 16 septembre 18h en indiquant vos noms et prénoms

Un mail de confirmation vous sera envoyé par la suite.

La Sucrière - Lyon Confluence : 49-50 quai Rambaud 69002

Marché de la mode vintage, samedi 10 h/20 h et dimanche de 10 h/19 h

www.marchemodevintage.com