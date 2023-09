Fondé en 1780, le magasin de l’homme d’osier consacré à la vannerie et aux meubles en rotin va fermer définitivement à partir du 30 septembre.

Après quasiment deux siècles et demi d’existence, le plus vieux magasin de Lyon situé dans les pentes de La Croix-Rousse va mettre la clé sous la porte. L’homme d’osier commercialise des objets artisanaux, uniquement fabriqués avec des fibres, plantes ou des tiges, pour notamment réaliser des objets très variés comme des corbeilles, des paniers ou encore des chaises pour la salle à manger. Des restaurations et réparations de meubles et de vanneries sont aussi possibles jusqu'à la fermeture.

Le magasin en 1850 @laboutiqueAFranck

Aucun rachat de la boutique

À travers les siècles, le magasin a débuté son histoire au 20 rue Paul Chenavard avant de se déplacer au 22 de la même rue à partir de l’année 1959. Après ce petit déménagement, l’homme d’osier a aussi changé de famille, pour passer sous la responsabilité en 1961 de la famille Cornu. Aujourd’hui, le plus vieux magasin de Lyon est toujours détenu par la même famille, par l’intermédiaire de Marie-Christine et son mari Jean-Pierre. Tout proches de la retraite, les deux propriétaires vont laisser derrière eux ce magasin et donc le fermer définitivement.

Avant la fermeture, le 30 septembre 2023, tout est bradé à -50%. Les clients vont pouvoir profiter des derniers vestiges remplis d’histoire du magasin avant la fin du mois.

Pour rappel, quasiment un an jour pour jour, le dernier crépin de la ville de Lyon avait déjà fermé ses portes. La boutique vendait depuis 1865, avant sa fermeture le 27 septembre 2022, du cuir au détail pour l’ensemble des cordonniers de la ville.