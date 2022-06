Entre conscience écologique et recherche d’un style unique, la mode de seconde main devient une vraie tendance. Retour sur les meilleurs spots pour consommer de la mode vintage : top friperies lyonnaises.

Le 1er juin dernier, la friperie "Eléphant Vintage Store" a ouvert une seconde friperie à Lyon, preuve du succès de la tendance des habits de seconde main. Lyon Capitale a profité de cette occasion pour faire une sélection de certaines des meilleures – en toute subjectivité – friperies lyonnaises.

Look Vintage, une belle boutique lyonnaise

Avec également un site internet, Look Vintage est une friperie qui est installée depuis mars 2017 dans le 2e arrondissement. Si des pièces sont disponibles sur le site, la boutique à l’avantage d’être suffisamment grande pour que les vêtements soient bien présentés et pas entassés les uns sur les autres. Dans une décoration vintage, cela permet aux amoureux des friperies de chercher la perle rare sans s’étouffer dans des dressings prêts à exploser.

Avec une sélection hommes et femmes, les clients peuvent trouver plusieurs styles différents en prévoyant un budget moyen.

Infos pratiques :

Adresse : 8 quai de Bondy, 69005

Ouverture : Lundi - Samedi, de 12:00 à 19:00

Elephant Vintage Store, pour les amoureux de streetwear

Friperie qui a fêté ses 10 ans en 2021, Eléphant Vintage Store est le lieu pour trouver des marques streetwear. Ralph Lauren, Nike, Lacoste, les amoureux d’un style plus sportif pourront y trouver leur bonheur. Pas le lieu pour trouver du vintage à prix d’exception, le magasin propose même quelques marques de luxe. Les clients peuvent également profiter d’une collection de sneakers.

Eléphant Vintage Store présentent également un site de vente en ligne. Sur leurs réseaux sociaux, et sur leur site on voit de nombreuses références à la culture hip hop et cinéma des années 90 et 2000 notamment.

Infos pratiques :

Adresse : 19 rue Hippolyte Flandrin, 69001

Ouverture : mardi - samedi, de 10:30 à 19:30

Minimaxxx, pour des affaires en or

D’abord organisateur d’évènements, Minimaxxx a maintenant ouvert une boutique permanente dans le 2e arrondissement. Avec des prix très accessibles, on peut facilement trouver des pièces à moins de 10 euros. Sont disponibles aussi des pièces customisées uniques. Ambiance chercheur d’or, la boutique propose un grand stock où les acheteurs peuvent partir à la recherche de la pépite.

Sur leurs réseaux sociaux, les pièces sont mises en valeur dans des shootings et des sélections de tenues. Le stylisme des shootings tend au futurisme, mode sombre et moderne, qui sait donner envie au public.

Infos pratiques :

Adresse : 9 rue Henri IV, 69002

Ouverture : mercredi – vendredi, de 15:00 à 19:00 et mamedi de 10:00 à 19:00

Fripesketchup, le vintage au gout du jour

Magasin sur deux étages, Fripesketchup recherche, dans sa décoration, à se rapprocher des magasins de luxe. Au premier étage, les vêtements sont exposés sur des cintres suspendus et on retrouve à l’étage inférieur l’univers plus classique d’une friperie. Cet agencement rend les vêtements faciles d’accès, avantage pour les novices de l’art de chiner.

Les vêtements viennent de France et datent des années 50 aux années 90. Malgré des prix légèrement élevés, la boutique peut profiter d’un réapprovisionnement fréquent en lien avec les tendances de saison. Autre avantage, la boutique propose une large sélection d’accessoires avec des bijoux, des foulards ou des lunettes.

Infos pratiques :

Adresse : 25 rue Sergent Blandan, 69001

Ouverture : mardi – samedi, de 13:30 à 19:30

Bon fripe Bon Genre, l’engagement éthique

Pourquoi ne pas allier style et démarche éthique ? C’est l’ambition de toutes ces friperies, mais plus encore celle de Bon Fripe Bon Genre. Depuis 2018, la boutique a engagé un programme solidaire en créant l’association EJO. Sont mis en vente des produits en wax tissés par des personnes en situation de handicap au Rwanda qui profiteront entièrement de ces revenus. En plus de la boutique, il y a un également un showroom pas loin de la boutique qui fait office de dépôt vente. On peut y vendre ses vêtements et acheter les vêtements des autres : un Vinted dans le 2e arrondissement.

Concernant la partie style, les hommes pourront regretter une ligne essentiellement féminine. Pour les femmes, le style est coloré et joyeux, à des prix accessibles. Jolie boutique sur les quais de Saône, la décoration est simple et agréable pour trouver ses vêtements.

Infos pratiques

Boutique : Place d’Albon – sous les arches, 69002

Ouverture : mardi – samedi, de 11:00 à 13:00 puis de 14:00 à 19:00

Showroom : 8 rue de Brest (3ème étage) 69002

Ouverture : mardi – vendredi 15:00 à 20:00 ; samedi 11:00 à 13:00 puis 14:00 à 20:00

Tilt Vintage, pour les savants de la friperie

D’abord boutique en ligne, fondée en 2008, Tilt vintage possède des magasins dans plusieurs villes françaises, dont Lyon. Les vêtements viennent majoritairement d’un style des années 60 à 90 et récupérés dans le monde entier. Boutique étroite et très fournie en habits, les plus experts sauront trouver leur sélection au sein des penderies très remplies mais bien triées.

Avec plusieurs esthétiques différentes, la boutique a l’avantage de pouvoir correspondre à différents profils. Sans être le lieu pour trouver des tenues à moins de 10 euros, les prix restent globalement accessibles.

Infos pratiques :

Adresse : 62 rue Victor Hugo, 69002

Ouverture : lundi : 14:00 à 19:00 ; mardi : 11:30 à 19:00 ; mercredi - samedi : 11:00 à 19:00