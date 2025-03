Lyon : le rénovation de l'école Alphonse Daudet débutera cet été

Sept millions d'euros serviront à réhabiliter l'école Alphonse Daudet située dans le 9e arrondissement de Lyon. Les travaux débuteront cet été et s'étaleront sur deux ans.

L'école Alphonse Daudet (9e) fait peau neuve. L'établissement scolaire du quartier de Vergoin, devrait être complètement rénové d'ici deux ans, rapporte le Progrès. Pour rappel, celui-ci avait largement fait parler de lui en raison de chauffages et d'isolation défaillants et de problèmes d'hygiène. Des défaillances ayant conduits à plusieurs cas d'enfants malades et de révoltes des parents. Les premiers travaux débuteront cet été et s'étaleront jusqu'à 2027.

Lors du conseil d'arrondissement tenu le 11 mars dernier, le premier adjoint écologique du secteur François Genouvrier a annoncé le montant de l'enveloppe dédié à la rénovation. En tout, sept millions d'euros seront investit afin de remettre l'école sur pieds. Une somme plus importante que celle annoncée à 1,7 millions d'euros lors du précédent mandat.

Isolation, accessibilité, plantations...

La réhabilitation de l'école Alphonse Daudet vise à améliorer le confort des enfants et des équipes. Pour cela, les lieux seront ré isolés, les fenêtres remplacées, tandis que des protections solaires seront installés. Les travaux prévoient également la réfection de l'étanchéité du toit et la mise en accessibilité de l'ensemble de l'établissement. Des plantations devraient voir le jour dans la cours de récréation, l'école devrait quant à elle être plus sécurisée avec la mise en place de clôtures.

