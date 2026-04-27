Face aux récents épisodes de violence survenus à Décines-Charpieu, la maire de la commune interpelle l'Etat et demande le déploiement d'une brigade spécialisée de terrain (BST).

Vendredi 24 avril, une passante était blessée par balle alors qu'elle rentrait chez elle avec ses enfants, à Décines. Le lendemain, de nouveaux tirs d'intimidation retentissaient dans le même secteur. Plusieurs dizaines de policiers de la CRS 83, une unité spécialisée dans les violences urbaines, ont été déployés dimanche 26 avril dans un contexte particulièrement tendu.

Face à ces épisodes de violence récurrents, la maire de la commune, Laurence Fautra (LR), a décidé d'interpeller l'Etat. Dans un communiqué, elle appelle le ministre de l'Intérieur à"prendre ses responsabilités" en mettant en place "une présence régalienne, ferme et efficace". "Il n'est pas normal que la Ville doive compenser les manques de l’État. Face à cette violence liée au narcotrafic, nous ne devons pas être abandonnés", dénonce la maire LR.

Caméras de vidéoprotection, effectifs de police...

Afin de lutter contre ces événements et contre le narcotrafic, Laurence Fautra demande à l'Etat de déployer une brigade spécialisée de terrain "avec des moyens efficaces, des équipes dédiées et une présence durable" dans sa commune.

En parallèle, elle affirme que de nouvelles caméras de vidéoprotection "seront installées rapidement autour des habitations" et que les effectifs de police municipale seront renforcés. "Derrière ces faits, il y a un immense sentiment d'impunité, d'inaction et surtout des habitants choqués, inquiets, qui se demandent ce qui est en train de se passer chez eux", justifie Laurence Fautra. Elle termine :"Nos habitants ne doivent plus subir cette situation et nos enfants ne méritent pas de grandir dans ces conditions."

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