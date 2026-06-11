Véronique Sarselli a demandé lors d'une réunion devant les élus Grand Coeur lyonnais à Jean-Michel Aulas, Emmanuel Imberton et Laure Cédat de se mettre en retrait de leurs fonctions de vice-présidents de la Métropole de Lyon. Sous peine de les démettre de force.

Lors d'une réunion du groupe de la majorité métropolitaine, ce jeudi soir, Véronique Sarselli, présidente Grand Coeur lyonnais de la Métropole de Lyon, a réitéré sa demande auprès de Jean-Michel Aulas, Emmanuel Imberton et Laure Cédat. Elle les invite à se démettre de leurs fonctions de vice-présidents de la Métropole. Plus tôt dans la journée, et sans succès, elle les avait invités à se mettre en retrait lors d'entretiens individuels comme elle l'a expliqué dans un communiqué de presse. Les trois avaient refusé. "Nous ne pouvons accepter cette demande de retrait (...) Nous ne sommes ni mis en cause, ni impliqués dans la procédure judiciaire en cours", écrivait Jean-Michel Aulas dans un communiqué commun avec une de ses proches et élue à la Métropole, Laure Cédat. Ce jeudi soir, devant les membres du groupe Grand Coeur lyonnais, les trois vice-présidents ont pu prendre la parole, sans parvenir à convaincre Véronique Sarselli et les élus qui la soutiennent de changer d'avis. Sans recourir à un vote, qui n'aurait eu aucune valeur légale, la présidente de la Métropole de Lyon a maintenu sa ligne et a montré à ses trois vice-présidents qu'ils étaient minoritaires au sein d'un groupe qu'ils pouvaient espérer acquis à leur cause. Dans un communiqué, le groupe Grand Coeur lyonnais, présidé par François-Noël Buffet, a apporté son soutien à Véronique Sarselli et à sa demande.

Si Jean-Michel Aulas, Emmanuel Imberton et Laure Cédat n'accèdent pas à sa demande, Véronique Sarselli pourrait alors leur retirer leur délégation mais ils garderaient leur statut de vice-président. Pour leur enlever ce titre, tout l'exécutif, y compris la présidente, doit démissionner pour provoquer de nouvelles élections internes.

Véronique Sarselli estime,"qu'en respect de la victime présumée et de l’institution qu’ils représentent" et que "compte tenu de la gravité des accusations qui touchent au conseiller politique de Jean-Michel Aulas sur la campagne Cœur Lyonnais pour les municipales et, dans l’attente du prolongement de l’enquête", leur mise en retrait s'impose. Jean-Michel Aulas est son premier vice-président en charge en charge du rayonnement et des partenariats métropolitains ainsi que des grands projets. Emmanuel Imberton est en troisième position dans l'exécutif, chargé de l'économie, de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Laure Cédat est, elle, 8e vice-présidente en charge de la culture.

Pour rappel, ce mercredi 10 juin, deux mois et demi après le scrutin, nos confrères de BFM Lyon ont révélé que Roman Abreu est visé par une plainte pour viol, déposée par une ancienne membre de l'équipe de campagne du candidat. Dans cette plainte déposée le 13 mai, la jeune militante de l'équipe de campagne affirme qu'elle a été abusée par soumission chimique, au cours d'une soirée début janvier à Lyon.

Le 8 janvier, alors que l'équipe du candidat Aulas est présente à la préfecture du Rhône pour la cérémonie des vœux de la préfète et du président du Département du Rhône, la plaignante explique être allée, après la soirée, boire un verre avec Roman Abreu. Victime d'un trou noir, elle se serait ensuite réveillée quelques heures plus tard dans le lit du directeur de campagne, à l'hôtel Intercontinental de Lyon.

Abreu maintenu dans ses fonctions

L'ex-responsable de la communication pour la campagne lyonnaise de M. Aulas aux élections municipales de mars dernier "conteste fermement et avec sérénité toute accusation et se tient à la disposition de la justice pour répondre à ses questions", a déclaré son avocate Cosima Ouhioun dans un communiqué. Selon l'avocat de la jeune plaignante, cette dernière dit avoir signalé les faits un mois après, auprès de M. Aulas et de son proche entourage, comprenant Laure Cédat et Emmanuel Imberton, deux de ses colistiers représentant la société civile, et élus depuis à la Métropole de Lyon. Ce que l'ancien président de l'Olympique lyonnais a confirmé à l'AFP. Il affirme également avoir demandé à la jeune militante quelle suite elle souhaitait donner à l'affaire.

M. Aulas assure avoir convoqué son directeur de communication qui lui aurait indiqué, selon lui, avoir eu une relation "consentie" avec la jeune femme, produisant des messages pour prouver ses dires. L'ancien patron de l'OL dit l'avoir alors écarté des locaux de campagne, sans pour autant mettre fin à ses fonctions.

Ainsi, et malgré cette affaire qui était connue d'une partie de l'équipe de Jean-Michel Aulas, jusqu'aux dernières heures de la campagne des municipales, Roman Abreu s'est affiché aux côtés du candidat Aulas.