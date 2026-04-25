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Une passante et un mineur blessés lors de tirs à Décines-Charpieu. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon : une passante et un mineur blessés lors de tirs, deux suspects recherchés

  • par Corentin Lucas

    • Des coups de feu ont éclaté vendredi soir à Décines-Charpieu, près de Lyon, faisant deux blessés dont une victime collatérale.

    Les faits se sont produits peu ce vendredi 24 avril après 22 heures, rue Sully, dans un quartier résidentiel de Décines-Charpieu. Selon les informations rapportées par Le Progrès, une dizaine de tirs ont été entendus par des habitants, visant plusieurs véhicules stationnés. Au total, cinq voitures ont été touchées dans ce qui ressemblerait à des tirs d’intimidation.

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    Une passante et un mineur blessés

    Mais alors qu’elle circulait dans la rue lors des tirs, une femme a été atteinte par balle au mollet. Rapidement prise en charge par les secours, la femme, âgée d’une quarantaine d’années a été hospitalisée, sans avoir son pronostic vital engagé.

    Un adolescent de 16 ans a également été touché par ces tirs. Plus précisément à l’oreille, par des éclats de balle. Pour le moment, nous ne savons pas encore s’il était impliqué ou non dans cet acte.

    Au moins deux suspects sont activement recherchés. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de ces tirs.

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