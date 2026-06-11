Coupe du monde 2026 : la préfecture du Rhône prend des mesures pour la tranquillité publique

Alors que la Coupe du monde débute ce jeudi 11 juin, les services de l’État annoncent prendre une série de mesures pour assurer la sécurité publique dans le Rhône.

Pour que la Coupe du monde, qui débute ce jeudi, reste "un moment de rassemblement populaire, de convivialité et de partage", la préfecture du Rhône annonce dans un communiqué prendre une série de mesures pour assurer la tranquillité publique.

Dès ce jeudi 17 heures et jusqu’au 20 juillet 5 heures, la consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique et les espaces publics, en dehors des espaces réservés à cet effet, sur l’ensemble du département. L’utilisation et la vente d’artifices de divertissement ou d’objets pyrotechniques sont également interdites, tout comme la vente, la détention et le transport du carburant en récipient portable.

Par ailleurs, à compter du 28 juin au 20 juillet, l’heure générale de fermeture de l’ensemble des débits de boissons titulaires d’une licence III ou d’une licence IV, ainsi que les restaurants titulaires de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant" est fixée à 2 heures.

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