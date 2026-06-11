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Anais Belouassa-Cherifi lors du 1er tour des Municipales 2026 à Lyon . @William Pham

Plainte pour viol contre Roman Abreu : Anaïs Belouassa-Cherifi demande la démission de Jean-Michel Aulas

  • par Clémence Margall
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    • La députée France insoumise du Rhône, Anaïs Belouassa-Cherifi, demande la démission de Jean-Michel Aulas, tenu au courant des faits dont est accusé son ancien directeur de communication depuis février.

    La plainte pour viol ciblant Roman Abreu, ancien directeur de communication de Jean-Michel Aulas durant la campagne des élections municipales lyonnaises n’a pas fini d’ébranler l’exécutif métropolitain. Alors que Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton, tous les trois vice-présidents à la Métropole de Lyon ont refusé de se retirer de leurs fonctions, comme leur demandait la présidente Véronique Sarselli en milieu de journée, c’est au tour d’Anaïs Belouassa Cherifi de prendre la parole.

    Lire aussi : Plainte pour viol contre son ancien directeur de communication : Jean-Michel Aulas refuse de se retirer de la Métropole de Lyon

    "Il a fait le choix de protéger un agresseur"

    Sur X, la députée France insoumise (LFI) du Rhône demande en effet la démission de l’ancien patron de l’Olympique lyonnais, tenu au courant des faits reprochés à son ancien conseiller en février, alors que la plainte a été déposée le 13 mai dernier. "Tout mon soutien à cette femme qui a réussi à dénoncer son agresseur", écrit en préambule l’élue. Et de poursuivre : "Jean-Michel Aulas était informé de ces accusations. Il a pourtant choisi de maintenir son directeur de communication dans ses fonctions. Au lieu de protéger les femmes, il a fait le choix de protéger un agresseur."

    Estimant qu’une "telle faute politique et morale" est "incompatible avec ses responsabilités", Anaïs Belouassa-Cherifi tranche : "Jean-Michel Aulas doit démissionner."

    À noter qu'une réunion exceptionnelle est organisée ce jeudi soir par la majorité métropolitaine.

    Lire aussi : Municipales 2026 à Lyon : le directeur de communication de Jean-Michel Aulas visé par une plainte pour viol

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