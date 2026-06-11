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Bières Météor (RB)

La brasserie Météor renouvelle son partenariat avec le Lyon Street Food Festival

  • par Romain Balme

    • Partenaire du Lyon Street Food Festival, la brasserie alsacienne Météor revient pour une deuxième participation avec ses bières et ses ateliers de biérologie.

    Les revoilà. Pour cette dixième édition du Lyon Street Food Festival qui se déroulera du 11 au 14 juin, la brasserie alsacienne Météor continue son partenariat avec l'évènement. Son stand se situera cette année dans la halle.

    "C'est un festival vecteur de notoriété qui s'inscrit dans notre ADN, celui de la convivialité", justifie Sébastien Duban, ambassadeur de Météor. "L'année dernière, c'était fantastique, une belle première pour aller au contact des consommateurs. On a hâte de commencer cette dixième édition. Comme l'année dernière, nous proposerons une vingtaine d'ateliers de biérologie", poursuit-il.

    Pour sa deuxième participation, la brasserie basée à Hochfelden, dans le département du Bas-Rhin, proposera une large gamme de bières, dont leur traditionnelle variété éphémère de l'été. Cette année, cette dernière se nomme Météorita. Une bière fruitée au citron vert, piment et sirop d'agave, à 5 % d'alcool. En tout cas, l'ambition reste similaire : "rendre accessible au plus large public la culture de la bière."

    Lire aussi : Lyon Street Food Festival : "notre rôle, c'est aussi de mettre un coup de projecteur sur les talents de demain"

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