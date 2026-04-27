La Ville de Décines interdit les regroupements sur la voie publique du 1er mai au 30 septembre

Dans un arrêté daté du 20 avril, la Ville de Décines interdit tous regroupements de personnes entre 21 heures et 6 heures durant l’été.

Dès le 1er mai, il sera interdit de se réunir sur la voie publique entre 21 heures et 6 heures le lendemain à Décines-Charpieu. Afin de lutter contre "des troubles à l’ordre public" et à "l’hygiène publique", Jean-Emmnauel Alloin, adjoint à la Tranquilité, a en effet pris un arrêté le 20 avril dernier interdisant "tous regroupements de personnes non autorisés qui conduisent à une occupation prolongée des lieux" et qui "par nature à ces heures portent atteinte à la tranquillité publique" jusqu’au 30 septembre.

Parmi les nombreux lieux où l'arrêté sera en vigueur, on retrouve le parking situé à l’arrière du bâtiment public situé 11 avenue Jean Jaurès entre 8 heures et 18 heures, le parking situé à l’ouest de la place Stepanavan de 8 heures à 18 heures, le parking attenant au MacDonald de 9 heures à minuit ou encore le parking du centre commercial Bonneveau de 9 heures à 21 heures. Les places Roger Salengro, Mendes France, François Mitterrand ou encore la place de la Libération sont également concernées.

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"La sécurité ne peut pas devenir un outil de restriction des libertés"

Un arrêté qui a fait bondir l’opposition. "Encore une logique qui interroge sur l’usage de la sanction dans l’espace public", lance Doriane Roux Mouradian (Décines-Charpieu, unie et citoyenne) sur ses réseaux sociaux. La conseillère municipale estime par ailleurs que "dans une ville où l’espace public est le seul lieu de vie pour beaucoup de jeunes et familles (tous n’ont pas de jardin/piscine), la sécurité ne peut pas devenir un outil de restriction des libertés."

Jean-Emmnauel Alloin maintient quant à lui sa position, assurant qu'il s'agit de "préserver la tranquillité des habitants, garantir la sécurité de tous et permettre à chacun de profiter sereinement de l’espace public pendant l’été." Et de rappeler : "D’autres restrictions ciblées s’appliquent également en journée sur certains parkings et abords d’équipements publics et commerciaux, afin de prévenir les occupations prolongées perturbant le fonctionnement normal des lieux."