Ce lundi 27 avril marque le lancement de la seconde phase du programme de prospective visant à explorer les futurs possibles de l’offre de santé, "Ose 2050."

Après une première consultation citoyenne réalisée fin mars, le programme

de prospective visant à explorer les futurs possibles de l’offre de santé, "Ose 2050", initié par la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), l’Agence de l’Innovation en Santé (AIS) et les Hospices Civils de Lyon (HCL), entre dans sa deuxième phase de travail. Cette dernière consistera en la rédaction d'un "scénario d'anticipation", co-construit avec les citoyens et une autrice de science-fiction.

La première consultation citoyenne a permis de collecter la contribution de plus de 1 100 personnes sur leur perception, leurs attentes et leurs craintes autour du concept d’hyper-personnalisation des soins. La majorité des participants ont exprimé une confiance dans un tel système de santé, jugeant la France "capable d’encadrer les enjeux éthiques d’une santé hyper-personnalisée". Ces derniers ont néanmoins posé des conditions à leur adhésion, à savoir,"veiller à ce que le partage des données ne soit possible que s’il est utile à tous" et "garantir que l’humain reste au centre du soin."

La deuxième phase de consultation commence

La deuxième consultation aura lieu du 27 avril au 3 mai. Lors de celle-ci, les participants seront appelés à se projeter et à réagir à des situations imaginées par l'autrice de science-fiction Ketty Steward et inspirées par les réponses de la première consultation. "En répondant à des questions ciblées ou en proposant des contributions libres, ils participeront activement à l’orientation du scénario ancré dans des tensions réelles et des choix collectifs" précisent les Hospices Civils de Lyon, à l'initiative du projet.

"Les scénarios seront ensuite analysés par des experts du secteur, pour tester la robustesse et la faisabilité scientifique de cet imaginaire, et faire émerger les artefacts associés (objets, services, usages) qui matérialiseront ce futur", poursuivent les HCL. Ce scénario, ainsi que ceux élaborés par des groupes d’experts et d’autres auteurs de science-fiction, serviront ensuite de matériau pour élaborer des recommandations stratégiques visant à éclairer les politiques publiques.

Des actions à Lyon

Afin de toucher des publics diversifiés, le programme "Ose 2050" déploiera des actions de mobilisation sur le terrain. Ainsi, les équipes seront présentes dans la région le 6 mai, et plus précisément à Lyon le 7 mai, au marché du 8 mai 1945, dans le 8e arrondissement et sur le parvis de la Gare Part-Dieu, dans le 3e arrondissement.

En complément de ces mobilisations, des ateliers ciblés seront organisés entre le 27 avril et le 13 mai auprès de publics spécifiques, à savoir, des étudiants, des professionnels et aidants en maison de retraite et des habitants de territoires périurbains.

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