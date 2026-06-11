Jeudi 11 juin, 300 enfants ont du être évacués à la suite d'une fuite de gaz survenue rue Emile-Chazé à Bron. 300 foyers sont encore privés de gaz.

Ce jeudi 11 juin, une fuite de gaz est survenue en plein après-midi à Bron. En cause ? Une canalisation aurait été endommagée dans la rue Emile-Chazé, à l’angle de la rue Christian-Lacouture, lors de travaux sur le réseau d'eau potable. Selon le Progrès, des pompiers et des agents GRDF seraient rapidement intervenus pour contenir la fuite de gaz.

Par mesure de sécurité, 300 enfants de l'école élémentaire la Garenne ont été évacués dans un gymnase du quartier mis à disposition par la Ville. Selon les informations de nos confrères, la fuite serait désormais sous contrôle, mais les agents GRDF poursuivraient leurs investigations pour écarter tout danger.

Si les enfants confinés dans le gymnase ont pu être évacués, 300 foyers du quartier sont encore privés de gaz. Les agents GRDF devraient rester mobilisés jusqu'au milieu de la nuit.

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