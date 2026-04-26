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Vénissieux, Décines et Villeurbanne visées par des fusillades. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Nuit de tirs dans la métropole de Lyon : Vénissieux, Décines et Villeurbanne visées

  • par Corentin Lucas

    • Les habitants de ces trois communes de l'Est Lyonnais ont vécu une nouvelle nuit cauchemardesque.

    D’après les dernières informations de nos confrères de LyonMag, plusieurs fusillades ont été signalées entre 2h40 et 4h15, ce dimanche 26 avril, dans trois communes de la métropole. Il s’agirait de Villeurbanne, Décines-Charpieu et Vénissieux.

    À Villeurbanne, des détonations ont été entendues à plusieurs reprises dans le quartier Georges-Lyvet, situé au bord du périphérique Laurent Bonnevay. Même cas dans un autre point chaud de l’agglomération lyonnaise, à Vénissieux. Des déflagrations ont eu lieu au niveau du boulevard Joliot-Curie.

    Puis, quelques minutes plus tard, des tirs ont également été signalés à Décines-Charpieu. Toujours selon nos confrères, la rue Sully aurait été une nouvelle fois au cœur d’une fusillade. Pour rappel, vendredi soir, une passante avait été touchée par une balle perdue au mollet, ainsi qu’un mineur, légèrement blessé à l’oreille.

    Lire aussi : Lyon : un homme poignardé à mort dans le 7e arrondissement

    Un suspect interpellé à Villeurbanne

    Les tirs visaient directement des immeubles, dont des entrées d’habitations. Plusieurs projectiles auraient traversé des logements. Aucun blessé n’est à déplorer pour le moment.

    À Villeurbanne, la BAC est parvenue à interpellé un individu qui portait une arme longue et circulait en trottinette électrique, à l’issue d’une course-poursuite. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de ces faits.

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